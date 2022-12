Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacau este alaturi de dumneavoastra și la acest final de an, la ceas de sarbatoare. Suntem prezenți in orice loc, la pista, la platforma, la plecari, la sosiri, pentru ca acesta este timpul sarbatorilor, o perioada mai intensa, calatoriți mai mult! Echipa aeroportului…

- Pe 20 decembrie 2022, Centrul de Cultura „George Apostu” a aniversat 88 de ani de la nașterea patronului sau spiritual, propunand publicului participant un program artistic deosebit de dens și de diversificat, ce a adus laolalta nume reprezentative ale culturii locale și naționale. Prima parte a programului…

- „Dansul Ursilor”, inscris Patrimoniul Mondial Cultural Imaterial UNESCO, va fi capul de afis al celei de-a 27-a editie a Festivalului „Datinilor si Obiceiurilor Stramosesti” de la Comanesti. Evenimentul va debuta pe 30 decembrie, incepand cu ora 11.00, in fata Primariei Comanesti, iar alaiul va strabate…

- In perioada 28-30 octombrie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile publice din judet pentru reducerea riscului rutier. Acțiunea a avut ca scop combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, indeosebi consumul de alcool sau a substantelor psihoactive și viteza excesiva.…

- Centrul Cultural „Ion Talianu” din Targu Ocna a gazduit sambata, 29 octombrie, prima ediție a Festivalului-Concurs „Florile Bacauane”, organizat de Nicole Dance Academy (NDA) din Onești in parteneriat cu Asociația Clopoțica din Onești. Festivalul a avut trei secțiuni, dans, muzica instrumentala și muzica…

- 27 octombrie nu prea ne spune nimic, poate doar statistic. Este a 300-a zi a calendarului, adica au mai ramas 65 de zile pana la sfarșitul anului! V-ați gandit unde petreceți de Craciun și de Anul Nou, sau v-a trecut cheful de chiuiala la gandul facturilor pentru gaze și electricitate? Mai este pana…

- Luna octombrie este una plina de evenimente interesante in Bacau, așa ca nu este o surpriza ca vin cu inca o propunere de petrecere a timpului liber. Vineri și duminica, 14 și 16 octombrie, in intervalele orare 14:00 – 17:00, respectiv 10:00 – 17:00 are loc, la Sala ”Ateneu” a Filarmonicii ””Mihail…

- Un festival folcloric de ținuta, cum a fost „Zestrea” de la Asau, iți rascolește sufletul, mintea și conștiința. Astfel de evenimente nu pot fi povestite cum trebuie, ci doar traite acolo unde se desfașoara. Un cantec popular sau un dans este un amestec incredibil de exuberanța și subtila tristețe,…