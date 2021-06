Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in randul tinerelor talente, dar si a publicului. Festivalul Internațional ,,HermannstadtFest”, locul unde s-au lansat nume mari in muzica romaneasca si internationala deschide portile celei de-a 9-a editii. Evenimentul va avea loc in perioada 25-27 iunie 2021 la Sibiu, in Habermann Markt.…

- „Se implinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de opera pe o scena de opera din Romania: spectacol de diploma-examen de absolvire a Universitații de Muzica din București, cu La boheme, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990.In afara catorva concerte sau recitaluri,…

- Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER se dsfașoara intre 22 – 30 iunie, la Baia Mare ! Programul cuprinde spectacole din Franța, Belgia, Maroc, Ungaria si Romania, colocvii, lansari de carte, conferințe, proiecții de filme, expoziții, concerte. In 23 iunie,…

- In perioada 23-30 iunie, Sala cu Orga și Fundația Culturala „J.S.Bach” readuce in prim-planul evenimentelor culturale Festivalul Internațional de Muzica „J.S. Bach”, ajuns la cea de-a X-a ediție. Timp de un deceniu, festivalul aspira sa atraga un public cat mai larg spre magia și frumusețea muzicii…

- Belgia și Rusia se intalnesc ACUM, in prima etapa a grupelor de la Euro 2020. Meciul a inceput la ora 22:00, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Programul complet al turneului EURO 2020 Naționala Belgiei a ingenuncheat inainte de meci, la fel ca arbitrul partidei. In…

- Vacanța de vara e pe cale sa-nceapa, și odata cu ea, cel mai amplu program educațional Animest, ajuns anul acest la cea de-a doua ediție. Incepand de joi, 10 iunie, elevii liceelor de arte plastice din Romania și Republica Moldova sunt invitați sa se inscrie in prima etapa a Incubatorului de animație,…

- Termenul limita de trimitere a lucrarilor pentru ediția a XXIX-a a Concursului National „Ion Creanga” de creatie literara – Povești, destinat romanilor de pretutindeni si organizat de Muzeul Național al Literaturii Romane Iasi, a fost 20 martie 2021. La concurs s-au inscris 445 de copii, adolescenți…

- Alte 1515 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (2 – Franța, 1 – Egipt, 1 – Romania, 1 – Rusia).