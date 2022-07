"Festivalul international de muzica pentru copii si tineret - MIHAELA RUNCEANU - PENTRU VOI MUGURI NOI" - 14 - 15 iulie 2022 . Program si amanunte!

Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Muzica pentru copii și tineret „Next Magic Voice Festival‟ Focșani. Atat organizatorii, cat și cei care au participat la ediția din acest au spus ca a fost una „plina de surprize și emoții, atat pentru concurenți cat și pentru parinți‟. Scopul…

- Un licean din Buzau a salvat viata unei femei care a cazut in statia de autobuz. Adolescentul le-a spus persoanelor din jur sa sune la 112 și a resuscitat victima pana la sosirea unui echipaj care sa preia pacienta. Intreaga scena a fost povestita pe pagina de Facebook a IGSU. Adolescentul care este…

- Festivalul Internațional de Folclor pentru copii și tineret ”Am fost ș-om fi” care se desfașoara an de an la Sighetu Marmației a ajuns la cea de-a XXIV-a ediție și sunt sigur ca va bucura și de aceasta data publicul sighetean. Suntem onorați sa fim gazdele unui numar atat de mare de copii și tineri…

- Elevii din grupul Skepsis, la prima participare internaționala: Vor reprezenta Alba Iulia și Romania la un festival din Bulgaria Elevii care activeaza in cadrul Grupului Skepsis vor reprezenta Alba Iulia și Romania la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret ”Arlekin”, care se va desfașura…

- Asistam din nou la scandal in CLM Buzau! Primarul Toma a fost nevoit sa opreasca lucrarile de reabilitare din municipiu datorita suspiciunilor de frauda cu fonduri UE – dosar instrumentat de DNA Ploiesti! Unii consilieri locali ii cer socoteala! La fel, ordinea de zi are multe Proiecte de Hotarare controversate:…

- ■ au participat un numar de 220 de copii din Romania si Republica Moldova ■ juriul a fost format din muzicieni cunoscuti intre care si cistigatorul concursului Super Star Romania ■ Festivalul International de Muzica pentru Copii si Adolescenti Lucky Kids s-a desfasurat recent in sala de festivitati…

- Asociația Culturala ”Romantic Art” Suceava in asociere cu Primaria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, organizeaza Festivalul Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri ”Voci de Ingeri”, ediția a V-a 2022. Evenimentul se va desvașura in perioada 15-17 Aprilie 2022 in sala Teatrului…