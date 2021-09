Festivalul Enescu: Julia Fischer, Patricia Kopatchinskaja, Vasily Petrenko și Edward Gardner în prim planul zilei Publicul Festivalului Enescu se va intalni astazi și maine cu celebrul dirijor Vasily Petrenko și Orchestra Filarmonicii Regale din Londra, singurii artiști din aceasta ediție a Festivalului care au ales sa interpreteze doua lucrari de George Enescu, cate una in fiecare zi de concert. La Ateneul Roman, la ora 16.30, Orchestra Filarmonicii Regale din Londra va interpreta sub bagheta lui Vasily Petrenko un repertoriu din creația romantica. Alaturi de o lucrare enesciana. Concertul se deshide cu Suita a II-a op. 20 de George Enescu, o lucrare inspirata și indragita de public. Al carei manuscris a… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

