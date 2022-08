Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a zecea ediție a festivalului Jazz in the Park, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de jazz contemporan, va avea loc in Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, intre 1 și 4 septembrie 2022. Ediția aniversara vine cu un line-up de excepție, precum și cu o multitudine…

- In intervalul 24.02.2022, ora 00:00 – 27.08.2022, ora 09:00 in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in Romania, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 769.700 persoane ( din care 614.787 au fost cetațeni ucraineni) ; ▪ 190.530 mijloace de transport; The post Razboiul din Ucraina a trimis…

- Romania a obtinut locul I pe echipe, la olimpiada de Informatica, faza pe Europa Centrala. Editia din anul acesta a avut loc in Croatia. La concurs au participat 13 echipe din 12 tari. Este vorba despre Austria, Croatia, Cehia, Elvetia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia…

- Festivalul de Arta Medievala „Stefan cel Mare”, revine intre 11 si 14 august, in Cetatea de Scaun a Sucevei. Ediția de anul acesta a festivalului va debuta pe 11 august, de la ora 20:30, cu tradiționala parada medievala cu faclii. Parada de pe strazile Sucevei este considerata cea mai mare parada medievala…

- Doi atleți din Vatra-Dornei vor reprezenta Romania la Campionatul European U 18 Jerusalim-Israel perioada 4-7 iulie. Este vorba de Sportivii Costiuc Claudia Ionela și Prasneac Alexandru legitimați la CSM Dorna Vatra-Dornei și cu dubla legitimare CSM București. Claudia va concura in proba de 1500 m și…

- Poliția de Frontiera a transmis ca de la inceputul conflictului din Ucraina, aproape 318.000 de cetațeni ucraineni s-au refugiat in Romania prin vama Siret. Astfel, in intervalul 24 februarie 2022, ora 00.00 – 07.06.2022, ora 09.00, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele…

- De la inceputul conflictului armat din Ucraina, peste 1000 de mame și 1.500 de copii din aceasta țara au beneficiat de asistența in spațiile BLUE DOT amenajate cu sprijinul UNICEF Romania in Vama Siret. Atat mamele, cat și copiii din Ucraina care s-au refugiat in Romania prin vama Siret au beneficiat…

- In data de 45 iunie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 103.057 de persoane, dintre care 8.429 de cetateni ucraineni (in creștere cu 5,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.399 cetateni ucraineni (in creștere cu…