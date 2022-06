Festivalul cultural Dealul Muierii-Ediția I, 21-26 iunie, la Roșia de Amaradia Prima ediție a Festivalului cultural Dealul Muierii va avea loc saptamana viitoare in comuna gorjeana Roșia de Amaradia, in perioada 21 – 26 iunie. Este programata o competiție la are vor participa numai femeile și fetele din zona. Acestea vor parcurge traseul amenajat pe Dealul Muierii, acolo unde se pune ca in trecut femeile din zona se refugiau de cotropitorii otomani. Seara culturala dupa prima zi de traseu va fi organizata in comuna Roșia de Amaradia in același loc unde se organizeaza și Festivalul Murelor. Publicul este așteptat cu un taraf de muzica populara, sonorizarea și muzica pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Andreea Gramosteanu, Tudor Istodor si Octavian Strunila, Cuzin Toma se vor intalni cu publicul la prima editie a festivalului „Film in sat” ce va avea loc intre 3 si 5 iunie la Pestisani, judetul Gorj, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat de 37 de ani din Roșia de Amaradia a fost incarcerat. A primit o pedeapsa de 1 an și 10 luni pentru ca s-a urcat la volan beat fara sa dețina permis. Articolul Barbat din Roșia de Amaradia, incarcerat la penitenciarul Targu-Jiu apare prima data in Ziarul Olteniei .

- Incepand de astazi, 28 martie, la Brasov, a fost demarata Luna curațeniei de primavara, o ampla acțiune de salubrizare a strazilor și trotuarelor, a zonelor verzi. La aceasta campanie se adauga cea de intreținere zone verzi, plantari de gard viu, arbori și arbuști. Totodata, firmele cu care Municipalitatea…

- Copiii și elevii au parte de prețuri speciale la filmul la „Copacul dorințelor – Amintiri din copilarie ” in fiecare dimineața, la Cinema Dacia. Cu ce alte filme va puteți delecta: „Invitam in aceasta perioada toate școlile din oraș, in fiecare dimineața, sa vizioneze filmul „Copacul dorințelor – Amintiri…

- „Totul este foarte brutal, oamenii mor. Au murit copii. Sute de mii de oameni nu se pot gandi ca lumea poate ajunge intr-o situație atat de grea. Va rog sa avem un moment de reculegere pentru a comemora viețile oamenilor care au murit”, a spus Volodimir Zelenski.Aveți toate informațiile despre femeile…

- „Totul este foarte brutal, oamenii mor. Au murit copii. Sute de mii de oameni nu se pot gandi ca lumea poate ajunge intr-o situație atat de grea. Va rog sa avem un moment de reculegere pentru a comemora viețile oamenilor care au murit”, a spus Volodimir Zelenski.Aveți toate informațiile despre femeile…

- Cand un antreprenor american nascut in Irak, pe nume Emad Ballack, a urmarit filmari ale razboiului izbucnit in Ucraina din biroul sau din regiunea Kurdistanului de nord a Irakului, a decis ca trebuie sa acționeze.In timp ce civilii au plecat din țara, Ballack, un kurd, a inceput o excursie de patru…

- Cand antreprenorul american nascut in Irak, Emad Ballack, realizat ce se intampla in Ucraina, a decis ca trebuie sa acționeze. In timp ce civilii au plecat din țara, Ballack, un kurd, a inceput o excursie de patru zile la Kiev, oraș pe care il numește acasa de peste șapte ani de zile. „Am fost in Ucraina…