Festival medieval în Sighetu Marmației: Paradă cu cavaleri, domnițe, menestreli și scutieri In perioada 18-19 septembrie, Primaria si Consiliul Local Sighetu Marmatiei prin Centrul cultural Sighet, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș organizeaza in centrul vechi al municipiului a X-a editie a Festivalului Medieval „Eternul Maramureș”. ”Pe parcursul celor doua zile, publicul va putea admira parada de deschidere cu cavaleri, domnițe, menestreli și scutieri, va interacționa cu membrii asociațiilor de reconstituire istorica in taberele militare și atelierele amplasate in centrul orașului, va retrai istoria in cadrul confruntarilor care vor prinde viața in zonele special amenajate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

