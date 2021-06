Ferrari lansează duminică o linie vestimentară şi două zile mai târziu va redeschide un restaurant de lux în Maranello Colectia vestimentara a fost realizata de fostul designer al Armani Rocco Iannone, in timp ce bucatarul italian Massimo Bottura, detinator de stele Michelin, relanseaza un restaurant unde Enzo Ferrari cina odata cu prieteni si vedete ale Formulei 1. Nicola Boari, directorul pentru de diversificarea marcii Ferrari, a declarat pentru Reuters ca obiectivul este sa ajunga la noi clienti ”atat din punct de vedere al varstei, cat si al culturii” – dincolo de pasionatii de curse si de clientii de masini sport care isi doresc deja jachetele, tricourile si palariile Ferrari. Baza de clienti pentru masinile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

