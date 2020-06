Fermierii britanici testează roboţi care să culeagă fructe din cauza lipsei de mână de lucru Fermierii britanici si-au intensificat eforturile pentru a introduce roboti pe campurile lor, dupa ce pandemia de coronavirus si Brexitul au dus la scaderea numarului de muncitori necesari pentru a culege fructele si legumele, transmite Bloomberg. Un nou consortiu, care este sprijinit de furnizorii de alimente proaspete, vor testa roboti in ferme in acest sezon. De asemenea, consortiul si-a propus sa produca si sa introduca pe piata tehnologia necesara, sustine Agricultural Engineering Precision Innovation Centre, unul din coordonatorii proiectului. In prima faza testele cu roboti vor fi efectuate… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Fermierii britanici si-au intensificat eforturile pentru a introduce roboti pe campurile lor, dupa ce pandemia de coronavirus si Brexitul au dus la scaderea numarului de muncitori necesari pentru a culege fructele si legumele, transmite Bloomberg.

