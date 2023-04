Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul Tulcea a murit, vineri dupa-amiaza, in urma unui incendiu care a izbucnit in locuinta in care se afla, cel mai probabil din cauza unui aparat electric de incalzit lasat nesupravegheat, potrivit Agerpres.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a anuntat ca pentru…

- Circa 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate, vineri seara, de un incendiu aparut intre satele Sarinasuf si Plopu din comuna Murighiol, cauza probabila a evenimentului fiind focul deschis in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Pentru stingerea…

- Peste 60 de hectare de vegetatie uscata, aflate in mai multe localitati din judetele Buzau si Vrancea, au fost afectate de incendiile izbucnite in cursul zilei de marti, au precizat reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Aproape 30 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars, incepand de duminica seara, in apropiere de localitatea Satu Nou din judetul Tulcea, cel mai probabil din cauza focului aprins in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 20 de ha intr-o zona inaccesibila pentru autospecialele de stingere. Pana in acest moment, salvatorii au intervenit pentru stingerea a unei suprafețe de aproximativ o mie de metri patrați care punea in pericol anexele unui obiectiv turistic. In acest…

- Anul 2022 nu a dus lipsa de inundații, fenomene hidrometeo periculoase, dar și vijelii care au produs pagube serioase in mai multe localitați din județ. Incepem prin a spune ca anul 2022 a fost caracterizat, din punct de vedere meteorologic, de temperaturi ridicate fata de limitele temperaturilor medii…

- Salvatorii Pichetului de Pompieri Crișan au intervent cu doua ambarcațiuni pentru limitarea unui incendiu de vegetație uscata și palustra ce se manifesta in apropiere de localitatea Sulina, in zona Canalului Barbosu intersecție cu Canalul Cardon cu extindere catre Mila Marina 2. „Incendiul a fost monitorizat…