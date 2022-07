Femeie de 72 de ani găsită moartă, la Miroslava, Jud Iași, de pompieri Femeie de 72 de ani gasita moarta, la Miroslava, Jud Iași, de pompieri Foto: arhiva Un incendiu izbucnit în comuna Miroslava, județul Iași, a provocat o victima. O femeie în vârsta de 72 de ani fiind gasita decedata, de pompierii chemați sa stinga un incendiu izbucnit pe un teren cu vegetație uscata, noteaza Agerpres. Mai multe incendii de vegetatie au fost semnalate în cursul zilei în diferite regiuni ale tarii. Pompierii au fost solicitati joi si în Prahova, Timiș, Bistrita Nasaud sau Suceava.

Etichete incendii de vegetatiediferite…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro de vegetatiediferite…

