Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care traversa strada regulamentar, in calitate de pieton, a fost lovit de un autoturism și a ajuns la spital, cu rani, astazi, in prima parte a zilei. Șoferul l-a vazut prea tarziu. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Take Ionescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 44 de…

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a redus viteza la apropierea de o trecere de pietoni din Galati si a acrosat un pieton care traversa strada regulamentar.

- Aproape de o tragedie, la Timișoara, in aceasta seara. O fata de doar 10 ani a fost ranita și transportata la spital, lovita fiind de un autoturism, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs din cauza unui șofer de 30 de ani. Barbatul circula pe strada Mareșal Constantin Prezan, dinspre Calea Martirilor…

- Un barbat de 29 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a acrosat o tanara de 28 de ani pe trecerea de pietoni si nu a oprit pentru a anunta Politia si a acorda primul ajutor victimei.

- Un barbat de 53 de ani din Arges s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral si suspiciune de fractura la membrul superior stang dupa ce, luni seara, a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar.

- O femeie in varsta de 70 de ani din Belint se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital din Timisoara dupa ce a fost lovita de un camion. Accidentul s-a produs sambata, in centrul localitatii Belint, cand soferul autocamionului intentiona sa vireze la stanga de pe drumul principal pentru a ajunge…

- Accident grav, azi-dimineața, pe o trecere de pietoni din Timișoara, aflata pe bulevardul Sudului. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost izbit de un autoturism și aruncat cațiva metri, fiind transportat la spital cu rani semnificative. Tanarul traversa regulamentar, atunci cand a fost izbit de autoturismul…

- Un barbat de 59 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a refuzat sa acorde prioritate de trecere unui tanar care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, acrosandu-l.