- O boala cu origini necunoscute afecteaza copiii cu varste de pana in 10 ani in aceste zile. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca analizeaza cazuri care au fost depistate la zeci de copii din Marea Britanie, Irlanda si Spania. In plus, unele cazuri au necesitat transferuri in centre medicale…

- Printul Harry si-a vizitat joi bunica, regina Elisabeta a II-a, impreuna cu sotia sa, Meghan, in cursul unei escale in Marea Britanie, in drum spre Haga, a facut cunoscut un purtator de cuvant al cuplului, potrivit www.eonline.com.Cuplul calatoreste in Olanda cu ocazia Jocurilor Invictus, o competitie…

- Luați niște petrol rusesc, amestecați-l cu altul și gata. Potrivit lui Javier Bias, expertul Bloomberg in materii prime, mai multe companii europene, cu Shell in pole position, s-au dedat acestor trucuri, scrie presa italiana. Țițeiul rusesc ajunge in Letonia, se alcatuiește un amestec de 49% țiței…

- Julian Assange și partenera sa din ultimii ani, Stella Moris, s-au casatorit in interiorul unei inchisori cu regim inalt de securitate din marea Britanie, printr-o ceremonie modesta, la care au participat doar 4 invitati, doi martori oficiali si doi gardieni, informeaza Reuters, citat de Agerpres .…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie considera ca trupele ruse incep sa se repoziționeze inaintea unui posibil atac asupra Kievului in zilele urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Kurt Zouma, fotbalist în vârsta de 27 de ani legitimat la West Ham, a fost filmat în timp ce-și lovea pisica și se amuza de acest lucru. Clubul englez a anunțat ca va lua masuri dupa imaginile prezentate de cotidianul The Sun.Într-un comunicat de presa, clubul londonez…