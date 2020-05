„Femei sigure care caută bărbați”. Ce „enigme” nu le-au dat pace românilor în carantină „Daca am lua Facebook ca un indicator al intereselor oamenilor, cu siguranța putem spune ca o parte dintre termenii cautați pe Google in perioada asta erau previzibili, cum ar fi rețeta pentru maia, tunsul acasa și chiar amenajarea unui birou, unui spațiu optim de munca, acasa. Surpriza noastra a fost sa vedem cat de mare a fost creșterea fața de alte perioade. Ne bucura insa un lucru cand ne uitam la acest clasament. Oamenii sunt deschiși sa invețe și speram ca o parte din indeletnicirile deprinse in perioada asta nu vor fi pierdute pe termen lung”, a declarat Cristian Bolocan, Head of SEO Department,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca am lua Facebook ca un indicator al intereselor oamenilor, cu siguranța putem spune ca o parte dintre termenii cautați pe Google in perioada asta erau previzibili, cum ar fi rețeta pentru maia, tunsul acasa și chiar amenajarea unui birou, unui spațiu optim de munca, acasa. Surpriza noastra a…

- Agentia de marketing SEO Cupcake a realizat un top al dilemelor avute de utilizatorii romani in perioada in care stau acasa. Nu lipsesc ”tuns acasa”, ”trandafiri din sapun” sau, bineinteles, dilema acestor luni ”de ce nu se gaseste drojdie”.

- Monica Macovei nu mai este in Parlamentrul European de anul trecut, asta insa nu l-a impiedicat pe Horia Sulea, primarul Florestiului, cea mai mare comuna din Romania, sa „combata” pe Facebook pentru scoaterea din Parlamentul European a fostei europarlamentare. Edilul a semnat o petitie in acest sens,…

- Comisia Europeana a avut contacte cu reprezentantii platformelor online pentru combaterea dezinformarii si a lansat luni o pagina web dedicata demontarii miturilor si verificarii faptelor in ceea ce priveste pandemia de COVID-19, informeaza un comunicat al Reprezentantei CE in Romania. Dupa o prima…

- "Avem nevoie de profesioniști, avem nevoie sa nu moara oameni. Este important sa prevenim, iar oamenii sa aiba incredere in autoritați și sa fie calmi", a afirmat Oprea intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS.Potrivit acestuia, Arafat și restul echipelor implicate in lupta cu noul coronavirus…

- Alarme false! Frontiera de vest a Romaniei nu este luata cu asalt de romanii din Italia- intrarea in țara se face in trafic normal, cu normele de carantina impuse de hotararile statului roman. O fotografie postata pe Facebook și preluata de sute de oameni arata o coada de mașini, la ceas de seara, la…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate…

- Ordonanta pe sanatate a fost publicata miercuri seara si in ea se prevede accesul spitalelor private si la fondurile pentru serviciile de urgenta, lucru asupra caruia avertizase in repetate randuri doctorul Raed Arafat. Fostul premier, Victor Ponta, care si el a fost foarte critic la adresa…