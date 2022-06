Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta reprezinta cel mai important motor de promovare a destinatiilor turistice din Romania, desi indirect, a afirmat Corina Martin, Secretar General Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca „perioada de valabilitate a voucherelor…

- – Turiștii pot achita cu voucherele de vacanța pachete turistice pentru Romania doar la agențiile de turism – In perioada ianuarie – mai 2022 au fost emise vouchere de vacanța in valoare de 190 de milioane de euro – ANAT solicita Guvernului sa aplice cota zero de impozitare pentru voucherele de vacanța…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca "perioada de valabilitate a voucherelor…

- ” Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022. OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca ”perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, indiferent de suport, se…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca „perioada de valabilitate a voucherelor…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), relateaza Agerpres. Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca „perioada de valabilitate…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pana la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). Conform sursei citate, OUG 131/2021, aparuta la sfarsitul anului trecut, prevede ca ‘perioada de valabilitate a voucherelor…