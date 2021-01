Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul FCSB, a vorbit despre impresarul Anamaria Prodan (48), in contextul negocierilor pentru trecerea lui Dennis Man (22) la Parma. Disputele intre impresari pe seama transferului lui Dennis Man la Parma par sa il fi iritat pe Gigi Becali. Latifundiarul spune ca varul…

- Deși transferul lui Dennis Man (22 de ani) la Parma nu a fost inca oficializat, Gigi Becali (62), finanțatorul FCSB, se gandește deja la urmatorul „tun” financiar pe care-l va da. Latifundiarul il vede pe Octavian Popescu, care a implinit 18 ani in urma cu o luna, drept urmatorul produs important de…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, ca atacantul Dennis Man va pleca la Parma pe 13 milioane de euro si ca nu se astepta la o suma atat de mica. "E exclusiv munca lui Giovani (n.r. - Becali). Anamaria Prodan primeste si ea bani, stand la plaja, la Miami. I-am zis stai acasa…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit toate detaliile despre transferul lui Dennis Man (22 de ani, extrema dreapta) la Parma. Anunțul oficial al transferului lui Dennis Man (22 de ani) la Parma e o chestiune de ore;FCSB va primi in schimbul jucatorului 13 milioane de euro;Man va caștiga in Italia aproximativ…

- Anunțul oficial al transferului lui Dennis Man (22 de ani) la Parma pare o chestiune de ore. Sunt tot mai multe semnale venite in aceasta seara ca parțile au batut palma și ca mai sunt doar de semnat actele - detalii AICI. Gigi Becali a cerut un salariu de cel puțin un milion de euro/sezon pentru fotbalistul…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Dennis Man (22 de ani), a oferit detalii despre oferta primita de la Parma pentru jucatorul celor de la FCSB. „Gigi Becali are dreptate și eu am un respect aparte, iar eu nu am sa comenteze niciodata. Este un om corect, un om al lui Dumnezeu și știe foarte bine cum au…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, a explicat cum au decurs negocierile cu oficialii Parmei pentru transferul lui Dennis Man (22). Gigi Becali și FCSB au pe masa o oferta de 13 milioane de euro + 2 milioane in bonusuri de la Parma.Finanțatorul FCSB cere o scrisoare de garanție bancara…

- Parma insista pentru transferul lui Dennis Man (22 de ani) și a facut o noua oferta pentru extrema de la FCSB. Dupa ce Gigi Becali a refuzat oferta de 10 milioane de euro, Parma a facut azi o noua oferta pentru golgeterul Ligii 1. Din informațiile GSP.ro, italienii au oferit, pe langa cele 10 milioane…