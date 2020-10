FC Voluntari – Viitorul 0-2. Echipa lui Hagi, la a doua victorie a sezonului Viitorul a caștigat meciul disputat luni, in deplasare, cu FC Voluntari, scor 2-0 in cadrul etapei a 7-a a Ligii I. Dobrogenii au inceput tare meciul de langa București, iar in minutul 9 au cerut penalty in urma unui duel intre Luckassen și Balaur. Deschiderea scorului s-a produs in minutul 66. Olandezul Luckassen a profitat de o gafa a lui Costin, care a pasat neglijent in spate, și a inscris. In ultimul minut al prelungirilor, Casap a stabilit scorul final, dupa o greșeala a lui Ionuț Gheorghe. Cu aceasta victorie jucatorii pregatiți de Ruben de la Barrera ajung la 9 puncte și ocupa locul 8,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Poli: Axinte – Popadiuc ("74 - De Iriondo), Mihalache, Frasinescu, Cabral – Horsia ("68 - Chacana), Breeveld, Passaglia, Gradinaru – Omoh ("80 – A.Cristea), Luckassen ("80 - Platini). Antrenor: Mircea Rednic. Viitorul: Tordai – Dussaut ("83 - Dulca), Mladen, Ghita, De Nooijer – Ciobanu ("60 -Vl. Achim),…