FC Arges si Universitatea Craiova se intalnesc astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“ din Pitesti, intr-o partida contand pentru etapa 13 din Superliga. Asa cum ne-a obisnuit, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prefatat in stilu-i propriu, cu date statistice, disputa din Trivale. Iata ce a notat LPF: 28 august 2022, FC Arges – Chindia 2-1: a fost singurul succes reusit de pitesteni in ultimele patru partide disputate in campionat pe teren propriu, in rest au trei infrangeri la zero. O victorie, 2-1 cu FCU, o remiza (1-1 cu U Cluj) si doua partide pierdute, acesta este palmaresul…