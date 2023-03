Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Irina Fodor le va spune celor 6 echipe ramase in competiția America Express: ”Bun venit in Columbia!”. Incepe prima etapa din cea de-a treia destinație de pe Drumul aurului, țara lui El Dorado, taramul unde s-a nascut acest mit.

- Imagini foarte rare și spectaculoase, cu o confruntare puternica intre doi urși, au fost surprinse intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava.Romsilva, regia care a publica imaginile, precizeaza ca urșii sunt animale teritoriale și au habitatul in padurile…

- O noua zi, un nou matinal la Antena 1 pe care Dani Oțil și Razvan Simion l-au inceput prin a trece in revista cateva schimbari și masuri implementate in traficul din București. Cum era de așteptat, soțul Gabrielei Prisacariu a abordat cu umor montarea camerelor cu recunoaștere faciala in mai multe zone…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, prezent duminica la Bucuresti cu ocazia spectacolului dedicat Zilei Culturii Nationale, a declarat ca nu exista un pericol iminent de escaladare a conflictului in Transnistria, relateaza presa romana.

- In memoriam Vivienne Westwood. Cele mai spectaculoase prezentari de moda. Vivienne Westwood, designer cu un rol esențial in definirea esteticii punk, a murit la varsta de 81 de ani. Creațiile sale au fost de-a lungul anilor extrem de apreciate și purtate de unele dintre cele mai mari staruri. Va invitam…

- Aeroportul international din Damasc era inoperabil luni, in urma unor lovituri israeliene, care au ucis patru persoane, intre care doi soldati sirieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), citat de AFP Este pentru a doua oara in mai putin de sapte luni cand aeroportul din…

- Are o forma fantastica si poate fi considerat, pe buna dreptate, un portal spre ceea ce va veni. Este imens, iar exponatele sale nu arata nimic din trecut cum suntem obișnuiți sa vedem intr-un muzeu, ci despre cum va fi lumea in viitor și cum poate supraviețui specia umana. Este vorba despre Muzeul…

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și Mario Fresh formeaza de mai mulți ani un cuplu. Cei doi au intampinat și probleme pe parcursul relației, insa au reușit sa treaca peste ele, chiar daca au fost nevoiți ca pentru asta, sa stea desparțiți. Acum, Alexia a marturisit ca nu va petrece Craciunul in Romania.…