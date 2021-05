Fashion House Group a deschis cel mai nou outlet din Bucureşti, Fashion House Pallady, investiţie de 25 de milioane euro ”Fashion House Group, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din sectorul de outleturi la nivel european, a inaugurat joi cel mai nou centru outlet dezvoltat in Capitala, un proiect in valoare totala de 25 de milioane de euro. Construit in partea de est a orasului, Fashion House Pallady este cel de-al doilea outlet deschis de catre Fashion House Grup in Bucuresti”, a anutat compania. Fashion House Outlet Pallady este primul centru outlet inaugurat in acest an in Europa continentala. Proiectul de peste 12.000 metri patrati include 62 de magazine, o zona de joaca pentru copii, restaurante si peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FASHION HOUSE Group, parte a Liebrecht & wooD Group, a inaugurat astazi cel mai nou centru outlet dezvoltat in Capitala, un proiect in valoare totala de 25 de milioane de euro. Construit in partea de est a orașului, FASHION HOUSE Pallady este cel de-al doilea outlet deschis de catre FASHION HOUSE Grup…

- Fashion House Group a inaugurat astazi cel mai nou centru outlet dezvoltat in Capitala, un proiect in valoare totala de 25 de milioane de euro. Construit in partea de est a orașului, Fashion House Pallady este cel de-al doilea outlet deschis in București. Fashion House Outlet Pallady este primul…

- Jador a atras atenția tuturor dupa ce a fost oprit de polițiștii din București. In trecut cantarețul s-a mai confruntat cu amenzi și chiar a avut permisul supendat, așa ca toata lumea a fost curioasa sa afle ce a pațit acum fostul concurent de la Survivor Romania. Jador, intalnire de gradul 0 cu Poliția.…

- Viceprimarul USR-PLUS al Capitalei, Horia Tomescu, a transmis ca ii asteapta pe bucuresteni in Piata Victoriei la primul centru de vaccinare drive-through din București. In realitate centrul de vaccinare este in Piata Constitutiei. Viceprimarul le-a multumit cadrelor medicale pentru munca…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la cea mai mare locație Dristor Doner Kebap din București, locatarii din zona fiind evacuați. Doi angajați ai restaurantului au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au inhalat fum, iar locatarii din blocurile din apropriere au fost evacuati,…

- Peste 20 de persoane banuite ca au luat parte la incidentele violente din noaptea de luni spre marti, din Bucuresti, de la finalul manifestatiei impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei, au fost ridicate si duse la audieri in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si judetele…

- Doua mașini s-au lovit violent la intersecția strazilor Tighina cu București din centrul Capitalei. Accidentul s-a produs dimineața, iar imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare.

- Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) filiala București transmite, vineri, in contextul discuțiilor pe tema desființarii planurilor urbanistice pentru cinci sectoare din Capitala ca e necesar ca PUG-ul sa fie finalizat și sa fie refacut Centrul de Urbanism al Capitalei. Citește și: ULTIMA…