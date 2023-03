Farul Constanta, prima partida din play-off, duminica, la Ovidiu. Cat costa biletele de intrare la meci si oferta de abonamente

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul campionatului, Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

- Farul Constanta, echipa de pe primul loc in clasamentul Superligii, disputa marti, 28 februarie, meciul din etapa a 28 a a sezonului regular, intalnind pe teren propriu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida este gazduita de stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu incepere de la ora 20.30.Farul…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, gruparea FC U Craiova 1948 cu pierderea la ''masa verde'', cu scorul de 0-3, a partidei cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendata definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandarile xenofobe…

- Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul Superligii, sustine sambata, 18 februarie, meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu Petrolul Ploiesti locul 8, cu 30 de puncte . Partida va avea loc, de la ora 20.00, pe stadionul central din baza Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la…

- Meciul de fotbal Farul Constanta CFR Cluj, programat diseara, de la ora 20.00, pe stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, se va disputa cu casa inchisa, clubul de pe litoral anuntand ca toate biletele au fost vandute. Va multumim Farul suntem toti , este mesajul gruparii de pe litoral.…

- Cele doua formatii sunt despartite in clasament de un punct, iar, in tur, Farul s a impus la Cluj Napoca. Arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste luni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, derby ul lunii in Superliga, dintre primele doua clasate, Farul Constanta si CFR Cluj. Partida…