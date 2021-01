Stiri pe aceeasi tema

- Și-a asumat relația cu noua iubita și face furori pe rețelele de socializare! Bogdan Mocanu, ipostaza incendiara din intimitate, alaturi de femeia care i-a furat inima! Acum este mai clar ca niciodata ca Andra Voloș e istorie!

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, atat pentru muzica și calitațile sale vocale, cat și pentru aparițiile care taie rasuflarea. Artista a reușit sa faca senzație printre fani, dupa ce a publicat o fotografie in care gatește imbracata intr-o ținuta provocatoare.

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Veste șoc in lumea mondena! Andra Volos așteapta un copil? Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu este insarcinata? Ipostaza care le-a starnit imaginația celor din mediul online! Avem sau nu o noua graviduța in showbiz?