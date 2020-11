Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Executivul va prelungi starea de alerta printr-o Hotarare de Guvern care va fi adoptata la jumatatea lunii noiembrie si care va reglementa si modul in care va fi marcata Ziua Nationala a Romaniei, transmite G4Media. Orban subliniaza ca ziua de 1 Decembrie va fi marcata…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca anul acesta se va sarbatori Ziua Nationala, dar cu respectarea regulilor de protectie sanitara, iar parada militara nu va mai avea loc, informeaza Agerpres. Premierul Ludovic Orban a precizat ca Ziua Nationala va fi sarbatorita conform regulilor anti-COVID, iar numarul…

- "Obiectivul nostru este sa reducem numarul de persoane care contracteaza acest virus pervers. Vom vedea conditiile concrete, cel mai probabil vom reglementa prin Hotararea de Guvern prin care vom prelungi starea de alerta care va fi adoptata in jurul datei de 14 noiembrie", a mai declarat Orban.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul este „departe” de a lua o decizie privind „carantinarea totala”, subliniind ca pentru a impune noi masuri de restrictie autoritatile trebuie sa aiba „temeiuri extrem de serioase”, relateaza Agerpres. Ciolacu, mai nervos ca niciodata: PNL-ul l-a…

- In ședința de Guvern a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protecție sanitara ce trebuie respectate in derularea campaniei electorale, pentru reducerea riscului raspandirii noului ... The post Regulile de protecție sanitara ce trebuie respectate in derularea campaniei…

