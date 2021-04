Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a admis, intr-o declarație televizata la Prima TV, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja, inclusiv in minivacanța de 1 mai, posibilitatea urmand a fi discutata in CNSU. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca tinerii se pot caza pe litoral in minivacanta de 1 Mai, insa cluburile vor fi inchise. „Ca sa lamurim aspectul daca se pot deplasa la mare in intervalul 1 – 2 mai. Noi am adoptat in hotararea CNSU, in oglinda, o reglementare cu ce se intampla la munte.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca va contesta la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) decizia Curtii de Apel Bucuresti de anulare a ordinului sau prin care a fost prelungita cu 72 de ore carantinarea municipiului Timisoara. „Nu…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca autoritatile locale din Timisoara au decis iesirea din carantina, la o incidenta de peste 8 la mie, in conditiile in care la o incienta mai mica s-a decis intrarea in carantina. Bode face apel la dialog intre autoritatile locale si cele centrale,…

- Raed Arafat, șeful DSU, incurajeaza transportul cu automobilul personal, dar precizeaza ca exista anumite momente cand trebuie purtata masca de protecție. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența avertizeaza asupra faptului ca in momentul in care intr-o mașina sunt și persoane care nu fac parte…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor/zonelor/teritoriilor in care riscul epidemiologic este ridicat. Cetațenii care sosesc din aceste state sunt obligați sa stea in carantina la sosirea in Romania. The post A fost actualizata LISTA țarilor in care riscul epidemiologic…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat in urma incendiului de la Constanța, unde o femeie a murit dupa ce s-a aruncat de la balcon ca sa scape de flacari. Oficialul spune ca e anormal ca Inspectoratele pentru Situații de Urgența sa nu aiba echipamentele necesare in dotare și ca vrea ca in 2021…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare prin care se schimba regulile pentru cetațenii care au fost imunizați impotriva coronavirusului. Cei care au primit și cea de-a doua doza de vaccin anti-Covid-19 nu mai sunt obligați sa stea in carantina atunci cand vin in Romania.…