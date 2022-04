Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a folosit 14 jucatori eligibili U21 in sezonul 2021/2022 al Ligii 1, in timp ce Laurențiu Reghecampf s-a bazat doar pe 6. Dar buni! Dintre puștii dobrogenilor, doar Pitu poate intra in competiție cu Screciu, Baiaram, Campanu și Markovic. Meciul…

- Dupa un egal si doua esecuri, FCV Farul a obtinut prima victorie in play-off-ul Ligii I la fotbal. Echipa constanteana s-a impus, cu scorul de 2-0 (1-0), in fata celor de la FC Arges, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a patra. „Marinarii” au dominat clar inca din primul minut,…

- Farul s-a impus in deplasarea cu FC Argeș, scor 2-0. Gica Hagi (54 de ani), antrenorul dobrogenilor, spera ca formația lui sa lege victoriile in play-off. Gica Hagi a schimbat liniile inspirat in minutul 61. A inlocuit cei 3 oameni din ofensiva, iar Adi Petre, proaspat intrat, a marcat golul de 2-0…

- Gica Hagi (57 de ani) a reacționat la acuzațiile grave facute de Jean Vladoiu, oficialul lui FC Argeș, cu privire la meciul dintre FCSB și Farul, caștigat de dobrogeni cu 2-0. Cu o zi inaintea duelului dintre FC Argeș și FCSB, Vladoiu s-a plans de modul in care echipa lui Toni Petrea a abordat duelul…

- Farul a invins-o clar pe FCSB, 2-0, dupa un meci excelent reușit de formația lui Gica Hagi. Cel mai bun jucator al meciului a fost atacantul spaniol Jefte Betancor, golgeterul Ligii 1. Ibericul a deschis scorul in minutul 12, cu un șut din mijlocul careului și a pus presiune in mod constant pe apararea…

- La scorul de 1-0 pentru Farul in meciul cu FC Voluntari din etapa #26 a Ligii 1, Adi Petre (24 de ani) a ratat o lovitura de la 11 metri, aparata excelent de portarul Mihai Popa. In minutul 58 al confruntarii de la Ovidiu, elevii lui Hagi puteau sa-și majoreze avantajul. Marcator al primului gol, Adi…

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca adversara din etapa a 25-a a Ligii I, CS Mioveni, primeste greu goluri, insa a subliniat ca formatia sa va incerca sa se impuna si sa isi adjudece cele trei puncte. Gica Hagi anunța…

- Farul a anunțat azi ca a renunțat la serviciile lui Aurelian Chițu. Extrema de 30 de ani a fost propusa la Dinamo, dar mai are și alte oferte din Liga 1. Dupa ce i-a adus pe atacantul Robert Moldoveanu și pe mijlocașul lateral Michael Omoh, Gica Hagi a renunțat la serviciile lui Aurelian Chițu. ...