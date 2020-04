Familia Timis, detinatoarea Grupului Cris-Tim, a donat 300.000 euro, in cadrul teledonului "Romani impreuna", pentru utilarea sectiilor ATI cu echipamente si aparatura medicala, se mentioneaza in comunicat. "In urma donatiilor, zeci de mii de echipamente de protectie au plecat deja spre Spitalele Judetene din Suceava (48.000 de masti), regiunea cea mai grav afectata de COVID-19, Deva (25.000 de masti) si Botosani (25.000 de masti). Fundatia Mereu Aproape va distribui, in total, in perioada urmatoare, peste 350.000 de masti, 250.000 de halate si 20.000 de combinezoane catre spitalele care au nevoie…