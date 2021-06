Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea facturarii electronice in Romania ar duce la economisirea a circa 100 de miliarde de euro la bugetul statului, in 10 ani. Astfel s-ar micșora frauda cu TVA si ar atrage imbunatatirea colectarii fiscale. Un alt aspect pozitiv ar viza iesirea din riscul de infringement in care Romania se afla…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a vorbit miercuri seara, la Digi 24 stagiile de cotizare, pensionarea anticipata și varsta de pensionare, dar si despre noua lege și digitalizarea sistemului de pensii. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca posibilitatea de pensionare anticipata ramane pentru lucratorii…

- Deși trebuia sa fie obligatorie din 1 iulie 2020, e-facturarea ar putea fi introdusa abia pana la sfarșitul acestui an. Anunțul a fost facut marți de primul – ministru Florin Cițu. Obligativitate emiterii unei facturi electronice se refera la agenții economici care participa la achiziții publice. Dupa…

- In urma cu o luna, Guvernul Romaniei a adoptat hotararea pricind stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, anunțand ca, incepand de la sfarștirul acestei veri, romanii vor putea solicita carte de identitate electronica. Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian…

- Acum circa o saptamana, o publicație online nou lansata pe piața iși incepea parcursul cu un material ambițios in care incerca sa demonstreze ca exista mai mulți bugetari decat ne spune statul roman. Un demers pretențios, care presupune o documentare de precizie și o maxima atenție la cifre, plus capacitatea…