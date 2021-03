Stiri pe aceeasi tema

- Israelul intentioneaza sa achizitioneze inca 36 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, de trei ori mai multe decat a cumparat deja, pentru eventualitatea ca va fi nevoie de administrarea unor doze suplimentare, a declarat luni prim-ministrul Benjamin Netanyahu, potrivit agentiei Reuters. Netanyahu…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut miercuri G20 sa intocmeasca "un plan mondial de vaccinare", pentru a nu uita pe nimeni in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza AFP si Reuters.

- Israelul a atins o noua borna in campania de imunizare contra COVID-19 a populatiei, vaccinand marti cu o prima doza persoana cu numarul 4.000.000, a informat biroul premierului Benjamin Netanyahu, transmite dpa, potrivit Agerpres. Persoana respectiva s-a intalnit cu Netanyahu si cu ministrul…

- Israelul si Grecia au incheiat luni un acord cu privire la turism care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa…

- Vaccinarea persoanelor cu varste de peste 60 de ani din Israel a redus cu aproape 50% incidenta maladiei COVID-19 in aceasta categorie demografica, in care si numarul cazurilor grave a scazut cu peste 25% in ultimele doua saptamani, a anuntat joi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, citat…

- Israelul suspenda incepand de luni traficul aerian international de pasageri, pentru a preveni intrarea in tara a unor persoane infectate cu variantele mai contagioase ale coronavirusului descoperite recent, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Suspendarea zborurilor intra in vigoare luni, de…

- Israelul a atins joi pragul de doua milioane de persoane care si-au primit prima doza de vaccin impotriva noului coronavirus, odata cu vaccinarea unei asistente dintr-o maternitate, la care a asistat premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt cea cu numarul 2 milioane",…

- Marea Britanie vaccineaza 200.000 de oameni pe zi contra Covid și are ca obiectiv sa ridice ritmul campaniei de imunizare la 2 milioane pe saptamana, a declarat duminica secretarul pentru Sanatate Matt Hancock, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. ”In acest moment, peste 200.000 de oameni sunt vaccinați…