- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este optimist și increzator ca Finlanda și Suedia se vor alatura in cele din urma Alianței, in ciuda faptului ca premierul suedez a spus ca Turcia are nevoie de "lucruri pe care nu le pot indeplini" pentru a-și ridica veto-ul asupra aderarii acestor doua…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a spus cum țara ratifica cererile Suediei și Finlandei de aderare la NATO. El a vorbit despre asta intr-un interviu pentru ziarul Sabah. Cavusoglu a subliniat ca Suedia și Finlanda se afla sub „presiunea timpului” pe fondul aderarii la NATO. Cu toate acestea,…

- Ministerul Apararii din Turcia a dat asigurari sambata ca nu se opune intrarii Suediei si Finlandei in NATO, dar a insistat ca inca asteapta ca cele doua tari nordice sa indeplineasca conditiile pentru ca Ankara sa renunte la veto-ul sau

- Finlanda ar lua in considerare acordarea de autorizatii de export de arme catre Turcia, de la caz la caz, a anuntat joi ministrul finlandez al apararii, in timpul unei vizite la Ankara, intr-un efort de a obtine sprijinul Turciei pentru aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, informeaza Reuters.

- Ankara cere ca Stockholm sa extradeze suspecții pe care ii considera teroriști, a declarat purtatorul de cuvant al partidului de guvernamant AK, Omer Celik, citat de Bloomberg. Promisiunile facute de Stockholm in legatura cu preocuparile Ankarei cu privire la acordarea de azil suspecților pe care ii…

- Premierul finladez Sanna Marin a cerut marti, 1 noiembrie, Ungariei si Turciei sa aprobe cat mai repede cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO, relateaza Reuters și Agerpres . Ungaria si Turcia sunt singurele doua state din Alianta care nu au ratificat inca cererile de aderare. „Toate privirile…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri, 21 octombrie, ca va avea o intalnire cu premierul suedez Ulf Kristersson cu care va vorbi despre cererea țarii nordice de a deveni membra NATO și despre extradarea celor pe care Ankara le considera teroriști, relateaza Reuters . ”Noul prim-ministru…

- Autoritatile turce au anuntat marti ca au arestat 543 de persoane suspectate de legaturi cu miscarea predicatorului Fethullah Gulen, pe care presedintele Recep Tayyip Erdogan il acuza ca a orchestrat o tentativa de puci impotriva sa in 2016, informeaza AFP, citata de Agerpres . Ministrul de interne…