- Autoritațile din Harghita au emis, sambata seara, un mesaj Ro-Alert dupa ce in localitatea Izvorul Mureșului a fost semnalata prezența unui urs, informeaza Mediafax.Citește și: FOTO - Accident rutier GRAV in Argeș: Un șofer a spulberat trei motociclete, dupa ce a intrat pe contrasens; doua…

- Doi barbați au murit, duminica, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier. Alte doua fete, in varsta de 12 și 13 ani, pasagere ale aceleiași mașini, sunt in stare grava, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad.

- Un accident rutier grav a avut loc miercuri, 8 iulie, pe centura Valcele-Apahida, din județul Cluj.Citește și: Mafia lemnului, luata cu asalt! Percheziții in București și in trei județe: trei persoane vizate in dosar „La ora 9.10 au fost alertate o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- O femeie a murit, iar o fetita de 7 ani a fost transportata la spital, in urma unui accident grav, care s-a produs pe soseaua Hincesti-Loganești, in apropriere de localitatea Loganesti. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.

- Executivul condus de Ludovic Orban ramane ferm pe poziții și cere Parlamentului incuviințarea prelungirii starii de alerta, cu inca 30 de zile, incepand de astazi. Se relaxeaza unele restricții, in...

- PSD acuza PNL ca, pentru a impune inca o luna de stare de alerta, liderii liberali folosesc „fake-news-uri grosolane”, riscand scandaluri diplomatice. „Liderii țarii iși mint fara jena poporul in timp ce-i umbla in buzunare”, mai susțin social-democrații. „Ca sa impuna țarii inca o luna de stare de…

- Mutare de ultima ora in randurile social - democraților in plina stare de alerta. PSD il propune pe deputatul Eugen Bejinariu pentru functia de presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii.Propunerea a fost transmisa marti Birourilor permanente…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ataca din nou Israelul. Indirect, evident, dar orice mesaj transmis de cel mai puternic cleric al lumii musulmane atarna greu in aceasta zona. Orientul Mijlociu a fost dintotdeauna un butoi de pulbere, numai ca Ali Khamenei pare sa fi aprins chibritul…