- Altarul bisericii ortodoxe St. Dimitrios din Achrafieh a supravietuit suflului exploziei din Beirut. Naosul a fost devastat. Preotul Youil Nassif povesteste cum a parasit biserica, alaturi de copiii sai, cu doar 12 minute inainte de explozie, scrie Mediafax.Citește și: Adrian Nastase: Liviu…

- Biserica ortodoxa greaca Sfantul Dimitrios din Achrafieh este amplasata la mai puțin de un kilometru distanța de locul in care s-au produs cele doua explozii din Beirut. Imediat dupa deflagrații, preotul Youil Nassif a dorit sa vada daca a mai ramas ceva din lacașul de cult in care slujeșea. Parintele…

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat sâmbata seara ca va propune organizarea de alegeri legislative anticipate, pe fondul manifestatiilor de protest declansate dupa explozia de marti din Beirut, de care libanezii considera ca se face responsabila clasa politica, scrie Agerpres citând…

- Mireasa filmata in timpul exploziei din Beirut povestește șocul prin care a trecut Era cea mai frumoasa zi pentru. Ziua nunții! Israa Seblani (29 de ani) poza pentru ședința foto de la nunta, cand bucuria ei a fost intrerupta de o tragedie. Explozia din Beirut care a ucis peste 130 de oameni, a ranit…

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, anunța MEDIAFAX.Mult…

- Cauza exploziei din Beirut inca este cercetata de autoritați, dupa ce deflagrația a ucis zeci de oameni, a ranit mii de persoane și a produs pagube imense. Autoritațile iau in considerare orice ipoteza pana la terminarea anchetei.

- O tanara din Helsinki, mutata cu munca in Beirut, a fost prinsa de suflul exploziei, locuinta ei fiind la doar cateva sute de metri de locul exploziei de marti.De altfel, cladirea s a prabusit, iar tanara a spus ca nu mai are niciun bun care sa fi scapat intreg. In momentul exploziei, se afla in apartament,…