Explodează bancomatele în România - după cazul de la Otopeni, încă unul la Galați: Poliția a început o anchetă Politistii din Galati au demarat o ampla ancheta dupa ce persoane necunoscute care nu au fost prinse pana acum au detonat un bancomat la intrarea unui magazin din localitatea Tulucesti, relateaza News.ro. Saptamana trecuta, persoane care nu au fost prinse au incercat sa sustraga bani dintr-un ATM, de la Liesti, insa atunci nu au reusit. Potrivit unor surse, un bancomat din localitatea galateana Tulucesti a fost detonat in noaptea de luni spre marti, fiind furata o suma de bani. Politistii au demarat cercetarile in acest caz, fara a prinde pe cineva pana la acest moment. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

