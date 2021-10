Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de energie nu functioneaza, asa ca traderii au putut crea o bula speculativa. Impactul este semnificativ. Felul de functionare al bursei de energie OPCOM a fost in sine un element care a dus la cresterea...

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, avertizeaza ca volatilitatea preturilor energiei ar putea sa dureze si dupa solutionarea problemelor de aprovizionare generate de pandemie la nivel mondial. Actuala perioada este una „de ajustare“ în procesul…

- Guvernul trebuie sa ia niste masuri in domeniul energiei ca sa permita Romaniei sa treaca aceasta iarna cu daune cat mai mici, asa cum a trebuit si in pandemie sa ia masuri speciale, a declarat vineri Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la dezbaterea "Pandemia, schimbarea climatica si societatea",…

- Guvernul trebuie sa ia niste masuri in domeniul energiei ca sa permita Romaniei sa treaca aceasta iarna cu daune cat mai mici, asa cum a trebuit si in pandemie sa ia masuri speciale, a declarat vineri Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la dezbaterea "Pandemia, schimbarea climatica si societatea",…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, recomanda clientilor casnici de electricitate care nu au semnat, pana in prezent, un contract pe piata concurentiala sa faca acest lucru in lunile noiembrie sau decembrie.

- Sistemul cu garnitura mediana atinge performanțele maxime din punct de vedere izolare termica, astfel incat te poți bucura de confort sporit. Izolarea fonica este un alt element luat in calcul in cadrul proiectarii sistemului. De aceea, GEALAN-LINEAR® iți va oferi liniștea de acasa chiar daca locuiești…

- Noul ministru al Finantelor, Dan Vilceanu , a declarat despre scumpiri ca este… ”un fenomen tranzitoriu”, intrebat fiind daca cetateanul Dan Vilceanu simte scumpiri. Acesta afirma ca exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la gaze, la materiale de constructii. ”Da, sigur…

- Exista analize facute de specialiști in fața carora nu ai ce spune și trebuie sa accepți realitatea. In Romania analistul Petrișor Peiu este unul care informați știe sa lucreze cu date statistice, de la prezentare in limbaj uzual pana la concluzii pertinente. Cifrele prezentate intr-unul dintre ultimele…