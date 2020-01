Explicația ministrului Finanțelor pentru cele 4 miliarde de euro împrumutate de România într-o singură lună Explicația ministrului Finanțelor pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de proastă gestiune a finanţelor ţării. ″Au luat bani de la investiţii, ca să plătească salarii şi pensii″⁣, a acuzat Florin Cîțu. Ministrul a anunţat şi un nou împrumut extern de 3 miliarde de euro, pentru susţinerea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

