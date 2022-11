Exercitiul de antrenament cu forte si mijloace in teren LIVEX 2022.

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite intr-un schimb de focuri pe teren militar rusesc din regiunea Belgorod, la frontiera cu Ucraina, a anuntat Ministerul rus al Apararii, care a numit incidentul „atentat”, scrie AFP. „La 15 octombrie, pe un teren de antrenament din districtul…

- In Campina se intampla tot felul de minuni, dar, uneori, ceea ce se intampla depașește orice limita. Un astfel de exemplu am intalnit recent pe un teren care face parte din domeniul public și care este situat la intersecția strazilor Petrolistului și Salaj, undeva in spatele Autogarii.

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut pe DJ 608 din Caraș-Severin, intre Borlova și Muntele Mic. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 5-10 metri, iar o persoana a murit. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și o ambulanța SMURD…

- O autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri din Gaești au intervenit astazi, 20.09.2022, in cazul unui accident rutier petrecut pe DN 61, pe raza Post-ul GAEȘTI: O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 3 echipe de cautare-salvare din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj au participat, in aceasta noapte, la salvarea unei femei in varsta de 78 ani, ratacita pe calea ferata dintre localitațile Jena și Sacu (Caraș-Severin). Impreuna cu aceștia, la cautari au participat 4 polițiști din ambele județe.…

- Forțe și mijloace de intervenție din cadrul inspectoratului intervin la un accident feroviar, produs in orașul Tg Frumos, unde o persoana a fost surprinsa de tren. De la Secția de Pompieri Tg. Frumos acționeaza o autospeciala de intervenție și stingere, o autospeciala de descarcerare, un echipaj de…

- Un stalp din beton s-a prabușit peste un autoturism, in urma unui accident rutier, pe strada Poetului din Arad. O persoana a fost transportata la spital cu o ambulanța. „Detașamentului de pompieri Arad intervine cu o autospeciala pentru asigurarea masurilor PSI (stalp cazut pe autoturism) in urma unui…

- Patru mașini s-au tamponat la ieșire din municipiul Suceava spre orașul Salcea, informeaza ISU Suceava. Din primele informații sunt implicate șapte persoane, una dintre acestea fiind monitorizata de catre echipajul SMURD. Persoana (barbat) monitorizata de catre echipajul SMURD este transportata la spital. Celelalte…