Stiri pe aceeasi tema

- Realitatea PLUS a obtinut dosarul care a fost trimis in instanta in cazul fostului ministru al Justitiei Monica Macovei. Doua lucruri extrem de importante reies din acest document. Primul releva faptul ca expertiza este clar impotriva sa. Aceasta avea 115 km/h in momentul accidentului, iar valoarea…

- Stelian Ogica se afla, in aceste momente, intr-un scandal de proporții, dupa ce i-a acuzat pe agenții de circulație din localitatea Mihailești ca i-ar fi facut un dosar penal pentru conducere fara permis, cu toate el avea dovada de la Brigada Rutiera București care ii oferea dreptul de a șofa. Declarațiile…

- Stelian Ogica este in centrul unui scandal de proporții, dupa ce i-a acuzat pe agenții de circulație din localitatea Mihailești ca i-ar fi facut un dosar penal pentru conducere fara permis, deși el avea dovada de la Brigada Rutiera București care ii oferea dreptul de a șofa.

- Dosarul penal deschis in urma cu peste opt ani, care vizeaza fapte de violenta impotriva activistului de mediu Gabriel Paun, batut in timp ce facea fotografii intr-o padure, se inchide, intrucat faptele s-au prescris. Judecatoria Hateg a dispus, saptamana aceasta, incetarea procesului penal fata de…

- Miercuri au loc noi audieri in dosarul tragediei de la 2 Mai, in urma careia doi tineri au murit dupa ce un baiat de 19 ani s-a urcat drogat la volan. Parinții fetei decedate sunt acum in fața polițiștilor de Brigada Rutiera din București.

- Un tanar de 29 de ani care a condus fara permis a fost retinut dupa ce a incercat sa mituiasca un politist din Marpod, cu suma de o mie de euro, pentru a scapa de dosarul penal, informeaza vineri un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, scrie Agerpres.

- Politistii bacauani au efectuat opt perchezitii domiciliare in judetul si o perchezitie in Penitenciarul Galati, in cadrul unui dosar penal privind infractiunea de inselaciune prin metoda "Accidentul", a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).Dosarul penal a fost deschis la sfarsitul…

- Politistii bacauani au efectuat opt perchezitii domiciliare in judetul si o perchezitie in Penitenciarul Galati, in cadrul unui dosar penal privind infractiunea de inselaciune prin metoda ‘Accidentul’, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Dosarul penal a fost deschis la sfarsitul…