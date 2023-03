Astazi Fulgy, fiul Clejanilor, a stat fața-n fața cu judecatorii, asta dupa ce fosta lui iubita, Bia Khalifa, a cerut un ordin de restricție impotriva lui, dupa amenințarile primite in urma cu doar cateva zile. Instanța a decis ce se va intampla cu tanarul, iar Spynews.ro va prezinta, in exclusivitate, declarațiile facute de catre avocata Beatrice Comaniceanu, cea care o apara in instanța pe Bia Khalifa.