Mai mult de jumatate din cele 41 de spitale județene au devenit, in ultimii zece ani, cel mai mare angajator al județului in care se afla. Oarecum surprinzator, cei mai mulți angajați iși desfașoara activitatea la un spital din provincie și nu la unul din București. 3.719 angajați la Spitalul Clinic Județean de Urgența Tg. Mureș Potrivit informațiilor furnizate pentru PUTEREA de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu (vezi documentul in facsimil), numarul total al angajaților din cele 41 de spitale județene este de 74.909, ceea ce inseamna o medie de 1.827 de angajați. Din totalul celor 74.909 de…