Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Glavan, șeful departamentului de scouting de la FC Voluntari, e invitatul lui Remus Dinu la emisiunea GSP Live, joi, de la ora 09:01. Acesta va vorbi din studioul Gazetei Sporturilor despre dedesubtururile meseriei de scouter, despre jucatorii pe care i-a ochit in ultima perioada, dar si despre…

- Dupa o pauza de o saptamana datorata meciurile echipelor romanești (Oradea și Sibiu) in Europa, Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21 revine in prim plan la finele acestei saptamani. In perioada 6-9 februarie anul curent sunt programate jocurile turneului 7 din sezonul regulat. Meciurile…

- Dinamo a ratat șansa sa il transfere pe polonezul Robert Lewandowski (32 de ani) acum mai bine de 10 ani, atunci cand cel mai bun jucator al anului 2020 evolua in țara sa natala, Polonia. Gabriel Glavan, șeful departamentului de scouting de la FC Voluntari, a postat un video scurt pe TikTok, in care…

- Fundașul central Marius Constantin a afirmat ca Universitatea Craiova s-a prezentat ceva mai bine in meciul de la Giurgiu, contra Astrei. El admite insa ca Știința e departe de cum ar trebui sa joace. „Intr-adevar, nu este rezultatul pe care-l așteptam. Din punctul meu de vedere cred ca am controlat…

- ​În urma declararii functionale a noilor stadioane Steaua si Arcul de Triumf, s-a definitivat si procesul de alegere a bazelor de antrenament pentru echipele care vor juca la Bucuresti în Grupa C a turneului final UEFA EURO 2020.Potrivit FRF, facilitatile s-au împartit dupa…

- Haosul de la Dinamo continua și in 2021, iar razboiul dintre oamenii din DDB și conducerea echipei e departe de a se fi incheiat. Astazi, PCH a facut dezvaluiri incredibile despre președintele Dorin Șerdean și presupusa tentativa a acestuia de a-l trimite pe Ahmed Bani la FC Voluntari. Ultrașii din…

- Dan Nistor, mijlocașul Universitații Craiova, a declarat dupa victoria din 16-imile Cupei Romaniei, 5-0 cu Progresul Spartac, ca a fost „un antrenament reușit“. El considera ca este prematur sa se vorbeasca despre caștigarea trofeului sau despre event, dar ii asigura pe suporteri ca intreaga echipa…