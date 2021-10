Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” in parteneriat cu Familia Profesorului, Revista „Familia Romana” și Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar „Nord” Baia Mare organizeaza un moment de evocare cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nașterea Prof. univ. dr. GHEORGHE POP, ctitor al invațamantului…

- Maramureșenii ajung in cele mai indepartate colțuri ale lumii. Un preot din Recea slujește in Bergen, Norvegia, iar in finalul de saptamana trecuta biserica a fost tarnosita. La invitația Preasfințitului Parinte Macarie, Episcopul ortodox roman al Europei de Nord și a parintelui Pop Andrei Marius, paroh…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția American Corner Craiova, vine in sprijinul liceenilor care vor susține proba la limba engleza in cadrul examenului național de bacalaureat. Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” in colaborare cu lector universitar Ana Maria Demetrian…

- Luni, 20 septembrie, de la ora 17.00, in Salonul Artelor de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare are loc vernisajul expozitiei de arta plastica „Tabara de creatie Limpedea” – editia a VII-a. Expozitia, realizata in colaborare cu Pensiunea Limpedea Baia Sprie (manager ing. Daniel Pop),…

- Vincent Claude Van-Waeyenberghe revine la Baia Mare cu o ampla expozitie de 74 de tablouri modelate in cupru, aur si argint. Vernisajul expozitiei are loc azi de la ora 14.00 in holul mare din Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” Baia Mare si va fi deschisa pentru public pana pe 30 septembrie. Ultima…

- Proiectul „Romania Educata” a selectat cinci unitati de invatamant la nivel national. Printrea acestea se afla Scoala Gimnaziala „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare. In aceste scoli, elevii si profesorii vor avea parte de un proces de predare-invatare-evaluare mai apropiat de dorintele si nevoile fiecarei…

- Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” Baia Mare organizeaza lansarea a doua volume semnate de scriitoarea Rodica Dragomir, unul de poeme intitulat „Botezul firului de iarba” si unul de povestiri cu titlul „Labirintul”. Ambele au aparut la Editura Scoala Ardeleana, Cluj-Napoca, 2020. Evenimentul are loc…

- „Gncai” cel mai tare liceu din judetheorghe Si Colegiul National „Gheorghe Sincai” din Baia Mare este cel mai bun din Maramures in urma rezultatelor din acest an la examenul de bacalaureat. Liceul baimarean a obtinut media generala de 8.75, ocupand locul 62 pe tara. „Suntem deopotriva de mandri si de…