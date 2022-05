Evenimente consacrate Săptămânii Liberale, organizate de PNL Iași PNL Iasi sarbatoreste Saptamana Liberala, de duminica si pana pe 29 mai, cu ample evenimente deschise publicului ce vor marca 147 de ani de la infiintarea partidului. „Urmeaza opt zile pline de activitati adresate iesenilor si nu numai, cu acces la expozitii si dezbateri, completate de ziua portilor deschise la sediul nostru si o campanie de donare a sangelui”, precizeaza duminica PNL Iasi, intr-un comunicat de presa. Seria evenimentelor se deschide duminica, fiind lansata brosura „Istoria Partidului National Liberal” si vernisajul expozitiei „Dinastia Bratienilor si nasterea liberalismului romanesc”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

