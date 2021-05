Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala și examenul de Bacalaureat se vor desfașura la fel ca și pana acum, in format fizic, dar astazi ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ce reguli vor exista. Va mai fi nevoie de triajul epidemilogic?

- Simularea examenelor naționale, amanata in Timișoara și in localitațile periurbane din cauza carantinei, va avea loc in perioada 12-21 aprilie. ISJ Timiș a stabilit programul susținerii simularii la probele scrise, la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Naționala. Pentru examenul de Evaluare Naționala:…

- Astazi, 30 martie 2021, 2.073 de elevi de clasa a VIII-a din județul Vrancea au susținut simularea probei scrise la Matematica a evaluarii naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, in anul școlar 2020-2021. In baza Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 5 martie 2021…

- Se prelungește anul școlar pana la inceputul lunii iulie, a anunțat ieri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Practic, cele doua saptamani in plus de vacanța de primavara vor fi „recuperate” la vara, cand se vor taia doua saptamani de vacanța. Anul școlar actual se va incheia pe 2 iulie pentru elevi…

- Semestrul al doilea se va incheia cu doua saptamani mai tarziu, cu exceptia claselor a VIII-a si a XII-a si a celor din invatamantul profesional si tehnic, a declarat marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Dupa ce a anunțat ca vacanța de primavara se prelungește toata luna aprilie, ministrul Cimpeanu…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, marți, ca s-a decis modificarea calendarului Evaluarii Naționale 2021. Elevii claselor a VIII-a vor susține anul acesta testele dupa examenul de bacalaureat. Potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, Evaluarea Naționala 2021 se va da in perioada 5-8 iulie,…

- Evaluarile nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2020-2021 se vor desfasura în perioada 20 aprilie - 20 mai, prevede un ordin al Ministerului Educatiei publicat în Monitorul Oficial. Astfel, evaluarea competentelor…

