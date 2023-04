Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea Anei Morosan a fost scoasa de pe post de cand specialista in moda a creat un uriaș scandal in urma caruia e cercetata sub control judiciar. Reality show-ul influenceriței suprinsa la volan, in trafic, sub influența drogurilor, bauturilor și cu permisul suspendat, a fost inlocuit de postul…

- Frații Tate, milionarii britanici reținuți pentru conducerea unui grup infracțional, trafic de persoane, viol și alte ilegalitați, au fost liberați preventiv azi-noapte și plasați la arest la domiciliu. Susținatori ai celor doi excentrici ai au venit la Arestul Central sa-i aplaude ca pe niste superstaruri…

- Invitat in podcastul cantarețului Speak, Pavel Bartoș a facut dezvaluiri neștiute despre relația lui cu Smiley. Cei doi sunt prieteni vechi, de ani de zile prezinta impreuna emisiunea „Romanii au talent”, iar cantarețul e și nașul de botez al uneia dintre fiicele actorului. In urma cu ani de zile, pe…

- Cea mai mare agresiune militara și teritoriala din Europa dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial; Cel mai mare rapt teritorial de la incheierea ultimei conflagrații mondiale; Cea mai mare criza a refugiaților de pe continent din ultimii 80 de ani;

- Pavel Bartoș, unul dintre cei mai bine platiți actori ai Pro TV, a povestit cum și-a inceput drumul profesional, sacrificiile și privațiunile pe care le-a indurat inainte sa ajunga actor. Nascut intr-o familie de oameni muncitori din Miercurea Ciuc, absolvent al Facultații de Teatru a Universitații…

- Doar cateva ore ramase pana la cea de-a treia ediție a show-ului care face ca serile de vineri sa fie cu adevarat magice. Emisiunea care le ofera celor mai talentați concurenți scena pe care pot straluci, locul in care sa fie apreciați de o țara intreaga și clipele in care timpul nu mai conteaza, ci…

- Romani din SUA au raspuns la intrebarea „Ce inseamna visul american pentru voi?”. Pe langa multa munca, romanii au gasit in SUA respect din partea autoritaților și posibilitatea de a-și atinge obiectivele și de a oferi copiilor un viitor mai bun.

- Momentul lui Rareș Prisacariu, un baiețel de 7 ani din Botoșani pasionat de actorie, a fost unul cu adevarat magic. Pavel Bartoș și Smiley au decis sa ii acorde lui unul dintre cele doua Golden Buzz-uri pe care le au in sezonul 13.