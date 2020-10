Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie, vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in Europa un avans de 33,1%. Conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate astazi, cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,5% in perioada similara din 2019. Datele statistice…

- Cetatenii UE vor putea intra in Marea Britanie doar pe baza pasaportului, din octombrie 2021 Guvernul Regatului Unit a anuntat ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei tari se va face doar pe baza pasaportului, informeaza dpa. Noua cerinţă…

- Conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate astazi, in august, vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat un declin de 34% in Europa. Cota de piata a producatorului de automobile a scazut la 3,9%, de la 4,8% in perioada similara din 2019, potrivit Agerpres.…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…

