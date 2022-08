Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…

- O delegatie a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) ar putea vizita centrala atomoelectrica ucraineana de la Zaporojie la inceputul lunii septembrie, a declarat vineri Mihail Ulianov, reprezentatul permanent al Rusiei pe langa organizatiile internationale cu sediul la Viena, unde…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este "urgent" ca o "inspectie" a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie, in Ucraina, aflata sub control rusesc si unde loviturile de care cele doua parti se acuza reciproc…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca o catastrofa provocata de Rusia la centrala nucleara Zaporojie ar insemna "in esența, recurgerea la arme nucleare".

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta joi la solicitarea Rusiei pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie. Ambasadorul Rusiei la ONU a acuzat Ucraina de „atacuri criminale" asupra centralei, controlata de Rusia.

- Aproximativ 1.200 de tone de combustibile nuclear sunt stocate in prezent la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei si care se afla sub controlul trupelor ruse, iar manipularea defectuoasa a acestuia ar putea provoca un dezastru ce i-ar afecta atat pe ucraineni, cat si Rusia vecina, a…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internationali sa li se permita accesul la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relateaza Reuters.