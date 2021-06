Euro la indigo » Eric a recreat singurul gol marcat de turci la turneul final

Stiri pe aceeasi tema

- EURO LA INDIGO. Portugalia a pierdut duelul de gala cu Germania, 2-4, insa Ronaldo a ieșit din nou la rampa cu un sprint fabulos de 90 de metri, incheiat cu gol, gol pe care Eric de Oliveira l-a imitat in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul și inscrie-te in superconcurs!

- EURO LA INDIGO. Turcia a dezamagit la acest Campionat European și a bifat trei infrangeri din tot atatea partide. Mai mult, naționala Semilunei a inscris o singura data in turneu, gol pe care Eric de Oliveira l-a imitat in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul și…

- EURO LA INDIGO. Brazilianul Eric de Oliveira l-a imitat perfect pe Patrik Schick, care a marcat de la mijlocul terenului in Scoția - Cehia 0-2. Vezi mai jos videoul realizat de Eric in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP, și inscrie-te in superconcurs!

- EURO LA INDIGO. Lorenzo Insigne a marcat un gol spectaculos in Italia - Turcia 3-0, iar Eric de Oliveira l-a imitat azi, in proiectul „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul lui Eric și inscrie-te in superconcurs! Nu uita, "Euro la indigo" are și super-premii! Poți caștiga o consola PS5,…

- Din cauza pandemiei COVID-19, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 – incepe un an mai tirziu decit era planificat, cu meciul Italia - Turcia care se va desfașura astazi pe Stadio Olimpico din Roma, incepind cu ora 22:00. Turneul final are loc in condiții speciale, in 11 orașe…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 - va debuta vineri, cu meciul Italia - Turcia (ora 22:00), pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul final are loc in conditii speciale, in 11 orase de pe ''Batranul…

- Turneul final al Campionatului European 2020 se va deschide astazi pe stadionul „Olimpico" din Roma cu partida dintre Italia si Turcia, contand pentru grupa A, din care mai fac parte Elvetia si Tara Galilor. Cvadrupla campioana mondiala, „squadra azzura", revine la un turneu final dupa ce a ratat incredibil…

- Romania va avea in premiera doua brigazi de arbitri la un Campionat European. UEFA a anunțat miercuri, cei 18 arbitri și echipele lor de asistenți care vor fi prezenți la EURO 2020, anunța frf.ro. Ovidiu...