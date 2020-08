Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici vrea sa fie recunoscut drept singurul membru al conducerii executive a PSD care ramas in continuare in functie, se arata intr-un document inaintat de fostul ministru Tribunalului Bucuresti si postat, marti, pe Facebook. „In prezent subsemnatul Eugen Orlando TEODOROVICI, in calitate…

- Eugen Teodorovici, fost președinte executiv al PSD, a solicitat Tribunalului București sa constate ca el este, conform statutului, președintele interimar al partidului. „DREPTATE PANA LA CAPAT! Am cerut respectarea Legii nr. 14/2003 și a Statutului PSD! Am cerut in repetate randuri…

- Eugen Teodorovici, care și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PSD, vrea sa fie recunoscut oficial de Autoritatea Electorala Permanenta și de instituțiile cu atribuții in domeniu drept singurul membru al conducerii executive a social-democraților care inca este in funcție, formuland…

- Eugen Teodorovici a lansat un nou atac la conducerea PSD, afirmând ca aceasta este ilegala și acuzând-o ca nu reușește sa acumuleze capital electoral pe seama modului cum gestioneaza Guvernul Orban epidemia și ca nu a depus pâna acum o moțiune de cenzura.”Nu este firesc,…

- Intr-o postare pe facebook, gostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, anunta ca-l sustine pe Eugen Teodorovici la șefia PSD, pe care-l considera ”singura sansa pentru a ne putea recupera partidul”. ”Eugen Orlando Teodorovici si-a depus candidatura pentru functia de Presedinte al PSD! In conformitate…

- ​Candidat anunțat la șefia PSD, Eugen Teodorovici acuza conducerea interimara a lui Marcel Ciolacu ca vrea sa fraudeze alegerile din partid. Fostul ministru al Finanțelor spune ca Ciolacu, pe care îl numește „președinte pretins fondator, fara prestanța și lipsit de coloana vertebrala",…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, unul dintre parlamentarii care au votat impotriva Legii carantinei si izolarii in camera superioara a Parlamentului, si-a explicat decizia intr-o postare pe Facebook, relateaza Digi 24.

- "Trebuie sa clarificam situatia in programul Prima Casa, dupa adoptarea legii. Aici o sa avem nevoie de o reglementare legala care sa clarifice modul in care se deruleaza programul Prima Casa. Va rog, in reglementare, sa tineti cont si de faptul ca, fata de momentul in care s-a dat reducerea de cotare…