Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu-Nazare a taxat ironic si dur „aventura” finalizata cu nevotarea Cabinetului Ciolos de catre parlamentari. „E ușor sa demolezi, mai greu este sa construiești. Aventura s-a incheiat. Daca ar fi avut ințelepciune, Dacian Cioloș ar fi ințeles, inca de la audierile de marți,…

- Cabinetul propus de Dacian Cioloș nu a primit numarul necesar de voturi pentru a fi investit, fapt ce prelungește criza politica din Romania. USR a reușit sa adune doar 88 de voturi „pentru”, dar avea nevoie de 234 pentru investitura.

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Ciolos are foarte mari "sanse" sa fie respins de Parlament cu cel mai mare numar de voturi. Citește mai departe...

- Liderul PNL Florin Citu a declarat miercuri, dupa o prima runda de negocieri cu USR-UDMR si cu minoritatile nationale reprezentate in Parlament, pentru formarea unei majoritati si a unei aliante de guvernare, ca nu a fost nicio concluzie si ca a reiterat sa discutii ca i se pare normal ca AUR-PSD-USR…

- In ziua cu record de cazuri noi covid, PSD, AUR si USR au lasat Romania fara guvern, din ura pentru un singur om, premierul Florin Citu. Doar ura i-a unit astazi in alianta toxica a trei partide care-și aruncau cuvinte grele nu cu multa vreme in urma. Nu au propus nimic dupa ce au demolat. Sa faci acest…