Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Pepe radiaza de fericire de cand a devenit tata de baiat. Cantarețul a oferit un interviu emoționant despre familie, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artistul este mai implinit ca niciodata.

- Madalina Crețan iși dorește sa pastreze vie amintirea soțului sau, Nosfe, cat mai mult timp. Partenera artistului a organizat o expoziție in memoria rapperului. Astazi, Nosfe ar fi implinit 38 de ani.

- Pe langa munca depusa in domeniul ingineriei, Garabet Kumbetlian a desfasurat si o activitate didactica in calitate de asistent, in cadrul catedrei de Fizica a Institutului Pedagogic Constanta 1964 1968 Activitatea sa publicistica a insemnat publicarea a 26 de carti, monografii, tratate, cursuri universitare,…

- Radu Dragomir a implinit 56 de ani, iar Dana Rogoz a marcat cum se cuvine momentul. Actrița a postat un mesaj emoționant pentru soțul sau, dar și cateva imagini alaturi de cei doi copii, moment in care i-a facut o declarație de dragoste partenerul sau.

- Leon Danaila este "trimisul" lui Dumnezeu pe pamant. Din inima opereaza oamenii pe creier și le da acestora o a doua șansa la viața. Daca s-ar fi nascut in alta țara poate ca ar fi fost multimiliardar. Insa, acesta s-a nascut in Romania, locul unde iși dorește sa vada oamenii fericiții. Ce dezvaluiri…

- Alexandru Dinu este o femeie implinita din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o cariera de succes, dar și un baiat mare și frumos, in varsta de 20 de ani. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Adrian Mutu a vorbit despre cum reușește sa aiba o relație atat de speciala…

- Ion Dolanescu ar fi implinit ieri, 25 ianuarie, 79 de ani. Artistul de muzica populara, care s-a stins pe 19 martie 2009, a fost comemorat la cimitir de Ionuț Dolanescu, baiatul lui, dar și de cațiva apropiați și membri ai familiei. Imbracat in negru din cap pana in picioare, Ionuț Dolanescu a aparut…