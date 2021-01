Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID, in care este inclusa populatia cu grad ridicat de risc, a inceput vineri, 15 ianuarie, marcata de imunizarea președintelui Klaus Iohannis.Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat la Digi FM ca pot fi vaccinați inclusiv…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat, in direct la DigiFM, ca in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot imuniza inclusiv persoanele care nu sunt incluse in aceasta etapa, daca raman doze de vaccin nefolosite.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca procesul de imunizare in masa a populației Romaniei impotriva coronavirusului decurge destul de bine. Arafat spune ca la acest capitol „nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost in Europa”. „Pentru mine campania merge…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni. Luni, incepand cu ora 12.00, a inceput administrarea vaccinul impotriva COVID-19 personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența. Vaccinat a fost și șeful structurii,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre vaccinul anti-COVID care ar urma sa ajunga in Romania in curand. Oficialul din MAI spune ca oamenii trebuie sa știe ca nu va fi folosit nimic ce nu prezinta siguranța. “Atunci cand va ajunge vaccinul in Romania se va…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, marți, ca una dintre soluțiile avute in vedere de autoritați pentru reducerea timpilor de așteptare in unitațile de primire a urgențelor este introducerea testelor rapide pe baza de antigeni, informeaza Mediafax.„Una dintre…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…